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00:38 (мск), источник: Ipress.ua

У Порошенко рассказали, когда планируется первая встреча с Трампом

Администрация президента Украины готовит встречу Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа уже в феврале 2017 года.

Источник: Ipress.ua

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал заместитель главы АП Константин Елисеев.

«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», — прокомментировал процесс подготовки Елисеев.

Встреча Порошенко и тогда уже президента Трампа может произойти в ходе визита украинского лидера в США.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года. Традиционно на это мероприятие приглашаются представители стран на уровне посольств.

Петр Порошенко вечером 24 ноября провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. За день до этого новый президент США поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Отметим, что президент Петр Порошенко не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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