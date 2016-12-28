Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Как отмечает телеканал, об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор страны, ранее не было известно общественности.

В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с премьером.