Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с
Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Как отмечает телеканал, об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор страны, ранее не было известно общественности.
В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с премьером.
По данным газеты Haaretz, министерство юстиции «получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром».
В заявлении ведомства уточнялось, что речь не идет об уголовном деле. С чем именно связано дело, не уточняется.
По данным агентства, ранее местные СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии.
Нетаньяху заявлял, что никаких нарушений допущено не было.