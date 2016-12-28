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28 декабря, источник: РИА Новости

Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на израильский Десятый канал.

Источник: РИА Новости

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Как отмечает телеканал, об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор страны, ранее не было известно общественности.

В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с премьером.

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По данным газеты Haaretz, министерство юстиции «получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром».

В заявлении ведомства уточнялось, что речь не идет об уголовном деле. С чем именно связано дело, не уточняется.

По данным агентства, ранее местные СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии.

Нетаньяху заявлял, что никаких нарушений допущено не было.

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