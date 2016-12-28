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28 декабря, источник: РБК

CNN назвал дату введений санкций США против России за «хакерские атаки»

США могут ввести новые санкции против России «за вмешательство в выборы» уже 29 декабря, узнал CNN. Предполагается, что в рамках ограничительных мер будут названы конкретные люди, которые к этому причастны.

Источник: Reuters

Администрация президента США Барака Обамы намерена ввести санкции против России за «вмешательство в выборы» уже в четверг, 29 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о планах правительства.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом «на российскую операцию по хакерским атакам».

Собеседники телеканала также сообщают, что власти США планируют ввести некоторые «секретные» меры.

«Предполагается, что в рамках новых санкций будут названы определенные люди, связанные с российской кампанией по дезинформации», — передает CNN.

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Ранее американский сенатор Линдси Грэм, выступая 28 декабря в Риге, заявил, что «Конгресс проведет расследование причастности России в выборы, и новые санкции, одобренные обеими партиями, больно ударят по России и особенно по [президенту] Владимиру Путину». (цитата по Reuters).

Телеканал уточняет, что ответ США не связан с докладом разведки Бараку Обаме, который будет предоставлен в январе. Предполагается, что этот доклад будет включать в себя «рассекреченные разведданые о кибератаках Китая в 2008 и 2012 годах, а также взлом [данных] и дезинформация российскими спецслужбами во время президентской кампании в 2016 году».

Новые меры могут быть введены спустя два месяца после обсуждения этого властями США. Белый дом не сделал этого раньше, чтобы не выглядеть защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.

The Washington Post анонсировала введение новых санкций США против России накануне днем.

Газета отмечала, что администрация Обамы заканчивает проработку деталей новых ограничительных мер. Предполагалось, что санкции могут включать в себя тайные операции, возможно, операции в киберпространстве.

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США неоднократно обвиняли Россию во вмешательство в выборы. Во время своей ежегодной пресс-конференции Барак Обама заявил, что он лично призвал Владимира Путина «прекратить вмешиваться» в американские выборы после взлома серверов Демократической партии.

После этого, по его словам, «не было никаких дальнейших доказательств вмешательства России» в выборы. Президент США подчеркнул, что Россия не вмешивалась непосредственно в голосование 8 ноября, однако во время предвыборной кампании оказывала давление.

Москва категорически отрицает причастность к вмешательству в выборы президента США.

Комментарии
4
vesta
БО- Хуссейнович, конечно..
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Виктор Копционок-Локосов
Я смотрю у них запас санкций не иссякает . Давно понятно, что Барак перешёл все красные
линии . А теперь хочет перейти все мыслимые и немыслимые границы . Мне вот
интересно, над ихними действиями есть контроль ? Кто вообще даёт право, вводить
санкции, на ту или иную страну и каковы критерии, устав, статьи, параграфы ?
У них там творческий конкурс, по выдумыванию причин, для санкций что ли … ?
Почему из-за океана санкциями бросается
? Приехал бы в Россию, выступил бы перед россиянами, объяснил бы за что
пытается наложить сан-ии . Так нет же, …. Не едет . Похоже духу не хватает .
Вот они западные политики крикуны , смелые только у микрофона, у себя дома .
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loto russkoe
Ой как нам всем страшно!!!Будем боятся! И что они такого вообще могут сделать с Россией и Путиным ? Порвать в клочья , как обычно
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