Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в США
Переговоры двух политиков, по данным
Переговоры двух политиков, по данным
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой обсудил в среду «гладкую передачу власти». Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В сообщении отмечается, что переговоры двух политиков носили, как и всегда, позитивный характер и «были сосредоточены на продолжении гладкой и эффективной передачи» властных полномочий.
В Белом доме подчеркнули, что Трамп и Обама «обязались поддерживать контакт в течение следующих нескольких недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января».
Ранее Трамп опроверг опубликованное им высказывание в сети микроблогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит «гладко».
На просьбы журналистов прокомментировать ход передачи власти, Трамп ответил: «Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо, вы так не думаете?».
Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, написал на своей странице в Twitter, что недоволен действиями Обамы и нынешней администрации по данному вопросу.
«Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы — прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти, — (но) нет», — написал Трамп.