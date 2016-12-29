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02:43 (мск), источник: ТАСС

Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в США

Переговоры двух политиков, по данным пресс-службы Белого дома, носили позитивный характер.

Источник: AP 2016

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой обсудил в среду «гладкую передачу власти». Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении отмечается, что переговоры двух политиков носили, как и всегда, позитивный характер и «были сосредоточены на продолжении гладкой и эффективной передачи» властных полномочий.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп и Обама «обязались поддерживать контакт в течение следующих нескольких недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января».

Ранее Трамп опроверг опубликованное им высказывание в сети микроблогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит «гладко».

На просьбы журналистов прокомментировать ход передачи власти, Трамп ответил: «Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо, вы так не думаете?».
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Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, написал на своей странице в Twitter, что недоволен действиями Обамы и нынешней администрации по данному вопросу.

«Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы — прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти, — (но) нет», — написал Трамп.

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