Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в США

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой обсудил в среду «гладкую передачу власти». Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении отмечается, что переговоры двух политиков носили, как и всегда, позитивный характер и «были сосредоточены на продолжении гладкой и эффективной передачи» властных полномочий.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп и Обама «обязались поддерживать контакт в течение следующих нескольких недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января».

Ранее Трамп опроверг опубликованное им высказывание в сети микроблогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит «гладко».