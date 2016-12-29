Электронный парламент полноценно заработает в Иркутской области в 2017 году

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона со ссылкой на начальник отдела информационных технологий и связи аппарата ЗС Юрия Яковишина. По его словам, внедрение системы началось в апреле 2016 года, с октября она работала в тестовом режиме. В системе в открытом доступе можно найти любой законопроект, поступивший в областной парламент, в режиме реального времени также можно отследить всю работу по нему вплоть до его принятия. В ходе заседания сессий каждый желающий сможет увидеть на сайте, какое решение принято по тому или иному вопросу.

В ЗС 28 декабря под председательством спикера Сергея Брилки прошло организационное совещание для депутатов по внедрению системы автоматизации законотворческой деятельности «Электронный парламент». Председатель ЗС отметил, что Государственная Дума РФ работает в режиме электронного парламента. Среди регионов РФ Иркутская область восьмой внедряет эту систему и первой — в Сибири.

«Мы как орган власти планомерно двигаемся к тому, чтобы стать более открытыми для наших избирателей и средств массовой информации, для этого и применяется новая система. Все депутаты должны быть максимально погружены в эту работу, чтобы заниматься повседневной работой, даже находясь в отъезде, быть в курсе всех событий, иметь возможность взаимодействовать с аппаратом и коллегами, получать информацию и принимать решения, — сказал Сергей Брилка. — Электронный парламент позволит получать обратную связь: с его помощью можно будет собирать отзывы и предложения от экспертных сообществ, активных граждан. В целом, внедрение электронного парламента должно повысить производительность труда, сделать его более эффективным».

Сергей Брилка напомнил, что на ближайшей сессии ЗС будет представлена информация об использовании САЗД «Электронный парламент», чтобы включить в эту систему не только депутатов, работающих на профессиональной основе, но и парламентариев, работающих на не освобожденной от основной работы основе.

Напомним, система «Электронный парламент» доступна любому посетителю официального сайта ЗС. С помощью системы создается электронная база законопроектов, постановлений и других документов ЗС. Найдя на сайте интересующий законопроект, любой посетитель сможет увидеть всю историю его изменений, то есть все поступившие к нему поправки, а также все сопутствующие документы, сравнить действующую версию закона с предыдущими.