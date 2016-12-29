Трамп дал свой ответ на призывы ввести новые санкции против России

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — сказал Трамп журналистам на своей вилле во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Трамп пояснил, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанным Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — добавил он.