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05:54 (мск), источник: РИА Новости

Трамп дал свой ответ на призывы ввести новые санкции против России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам «следует заняться своими жизнями» в ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов, сообщает в четверг агентство Рейтер.

Источник: AP 2016

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — сказал Трамп журналистам на своей вилле во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Трамп пояснил, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанным Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.
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«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — добавил он.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам.

Комментарии
2
дядя Коля
И этот духовно чЁрный человек был президентом...Прости , Господи , его душу грешную.
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Игорь Афанасьев
Обама, как собака, метит напоследок мир своими собачьими метками.
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