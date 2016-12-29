СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирия в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном может быть разделена на несколько неофициальных зон регионального влияния. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Анкара и Москва договорились о распространение режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.

По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.