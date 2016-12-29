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06:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

В рамках сделки между Москвой, Анкарой и Тегераном Сирия может быть разделена на несколько зон влияния. Сделка позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. В настоящее время она находится в стадии разработки.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирия в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном может быть разделена на несколько неофициальных зон регионального влияния. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Анкара и Москва договорились о распространение режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.

По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.

Сделка находится в стадии разработки и ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России.
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Эта сделка может позволить создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако конкретные имена называть отказался.

Комментарии
1
Tavovic
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния )) очередной дешевый вброс , ни кто говорил , кому , когда , так , утка-сенсация )
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