СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирия в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном может быть разделена на несколько неофициальных зон регионального влияния. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Анкара и Москва договорились о распространение режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.
По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.
Сделка находится в стадии разработки и ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России.
Эта сделка может позволить создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.
«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.
По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако конкретные имена называть отказался.