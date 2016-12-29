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07:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

СМИ: экс-милиционер, сменившая пол, намерена баллотироваться в президенты

Жительница Чердынского района представила журналистам тезисы своей кандидатской программы.

Источник: Аргументы и факты

Экс-милиционер Александра Селянинова, сменившая пол, намерена баллотироваться в президенты, пишет «Звезда».

Уроженка Березников, а ныне жительница посёлка Рябинино в Чердынском районе стала известна в начале девяностых, когда решилась на серьезную операцию. Тогда бывший милиционер Александр Селянинов стал Александрой Селяниновой, шокировав общественность.

Также экс-милиционер прославилась благодаря активной жизненной позиции — она создала общественную организацию «Народная защита», вместе с которой боролась за права обманутых сотрудников местного предприятия.

Теперь Александра Селянинова намерена баллотироваться в президенты РФ. Она представила журналистам тезисы своей кандидатской программы. Среди них — ревизия приватизации крупной государственной собственности, национализация крупной собственности, передача земли в безвозмездное пользование россиянам, создание институтов народного контроля за деятельностью органов власти.

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