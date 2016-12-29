Мэрия Омска пообещала новогодние каникулы без коммунальных аварий
Специалисты ресурсоснабжающих организаций будут дежурить круглосуточно. Сообщаются телефоны окружных диспетчерских служб.
Специалисты ресурсоснабжающих организаций будут дежурить круглосуточно. Сообщаются телефоны окружных диспетчерских служб.
Сегодня, 29 декабря на заседании штаба в мэрии Омска обсудили работу системы ЖКК в новогодние праздники. Как уверяют представители окружных служб, отопительный сезон 2016−2017 годов проходит в штатном режиме.
Между тем исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Омска Евгений Фомин сакцентировал внимание коммунальных служб, чтобв обеспечить бессперебойную работу всех систем в дни новогодних каникул.
Тогда как
Кроме того на период праздников назначены ответственные дежурные, отработаны действия диспетчерских служб, сформированы аварийные бригады, а также предусмотрено аварийное прикрытие объектов.
Наша справка:
Круглосуточный телефон управления единой
— Кировский округ — 55−16−23;.
— Ленинский округ — 41−95−00;.
— Октябрьский округ — 32−20−82;.
— Советский округ — 24−48−34;.
— Центральный округ — 20−09−90.