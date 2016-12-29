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10:18 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска пообещала новогодние каникулы без коммунальных аварий

Специалисты ресурсоснабжающих организаций будут дежурить круглосуточно. Сообщаются телефоны окружных диспетчерских служб.

Сегодня, 29 декабря на заседании штаба в мэрии Омска обсудили работу системы ЖКК в новогодние праздники. Как уверяют представители окружных служб, отопительный сезон 2016−2017 годов проходит в штатном режиме.

Между тем исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Омска Евгений Фомин сакцентировал внимание коммунальных служб, чтобв обеспечить бессперебойную работу всех систем в дни новогодних каникул.

Тогда как топ-менеджеры ресурсоснабжающих компаний заверили, что приняли все меры и сформировали графики круглосуточной работы специалистов.

Кроме того на период праздников назначены ответственные дежурные, отработаны действия диспетчерских служб, сформированы аварийные бригады, а также предусмотрено аварийное прикрытие объектов.

Наша справка:

Круглосуточный телефон управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации Омска: 78−78−78. Телефоны подразделений в административных округах города:

— Кировский округ — 55−16−23;.

— Ленинский округ — 41−95−00;.

— Октябрьский округ — 32−20−82;.

— Советский округ — 24−48−34;.

— Центральный округ — 20−09−90.

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