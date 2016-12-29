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08:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Марданов: «В Башкортостане удалось обеспечить экономическую и социальную стабильность»

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. «Основным итогом 2016 года будет то, что, несмотря на достаточно сложные, особенно в начале года условия, в которых развивалась экономика страны в целом и нашей республики, удалось достичь, практически всех основных целей социально-экономического развития. То есть обеспечить экономическую, социальную стабильность в республике в целом и во всех муниципалитетах», — заявил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов в интервью телеканалу БСТ.

В рамках проекта «Власть отвечает» он рассказал о том, какие задачи решали органы власти 2016 году и подвёл первые итоги социально-экономического развития региона за минувший период.

«В 2016 году практически по всем макроэкономическим показателям мы имеем рост. В частности, это касается промышленного производства — рост составляет уже сейчас 102 процента. Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция продлится. Положительные темпы роста в сельском хозяйстве. Мы собрали очень неплохой урожай — 3 млн 440 тысяч тонн зерна. Положительные показатели в строительстве. Хотя, в начале года многие обращали внимание на эту сферу. Безусловно, были сложности», — отметил Рустэм Марданов.

По его словам «было важно сосредоточиться на наиболее важных результатах и на это была нацелена деятельность всего Правительства».

«По поручению Главы Башкортостана регулярно работала специально созданная комиссия, которая рассматривала проблемы в различных сферах и своевременно оказывала содействие. В результате такой работы даже несмотря на сложные макроэкономические условия удалось, уже можно с уверенностью можно сказать, сбалансированный бюджет иметь в этом году. Более того, бюджет будет исполнен с профицитом. Уменьшится размер государственного долга. Проблемные отрасли, которые существовали или где надо было оказать содействие, также были в постоянной сфере внимания. В частности, если говорить о строительстве в начале года — было снижение объемов строительства — были оказаны специальные меры поддержки, в частности, дополнительное субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, ряд других мер, которые в итоге оживили этот сектор и позволили выйти на положительные результаты».

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