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09:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Стратегию развития Башкирии до 2030 года вынесут на общественное обсуждение

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Стратегию развития Башкортостана до 2030 года вынесут на общественное обсуждение. Каждый житель республики, руководители всех предприятий, общественных организаций смогут высказать свои предложения. Об этом рассказал Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов на телеканале БСТ.

В рамках проекта программы «Власть отвечает» Премьер-министр Правительства подвёл первые итоги социально-экономического развития региона за минувший период.

«На заседании Правительства были рассмотрены пока основные положения этой стратегии, которые содержат в себе результаты анализа, проведенного за предыдущие годы. Основные сценарии развития экономики. Мы выбрали три сценария, по которому она может развиваться. Определили основные цели», — рассказал глава Кабмина республики.

Рустэм Марданов отметил, что ставятся очень амбициозные цели.

«Рустэм Закиевич ещё раз сказал, что нам нужны ещё более высокие темпы роста. Они как раз запланированы. Предполагается, что по основным социально-экономическим показателям республика войдет, если не в десятку, где-то даже в пятерку лучших регионов Российской Федерации, — отметил Премьер-министр. — Кроме этого были рассмотрены, предложены основные проекты, которые необходимо реализовать для того, чтобы достичь этих амбициозных целей. Это пока не окончательный вариант стратегии. Сейчас как раз предстоит период, который продлится три месяца, когда каждый житель республики, руководители всех предприятий, общественных организаций смогут высказать свои предложения».

По итогам этого обсуждения будет принят окончательный вариант Стратегии развития республики до 2030 года.

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