Иракские военные начали новое наступление против ИГ в Мосуле

«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», — сообщили в подразделении МВД.

По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.

Мосул, захваченный запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в 2014 году, в октябре начали освобождать союзные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.