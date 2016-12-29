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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Иракские военные начали новое наступление против ИГ в Мосуле

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иракские силовики начали новое наступление против террористов группировки «Исламское государство» в нескольких районах на юго-востоке Мосула, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей МВД.

«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», — сообщили в подразделении МВД.

По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.

Мосул, захваченный запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в 2014 году, в октябре начали освобождать союзные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.

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