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09:46 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Изменен порядок выделения бесплатной земли многодетным и воспитывающим ребенка-инвалида

В республике изменили порядок выделения бесплатной земли многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, сообщает «РБК». Депутаты Госсобрания приняли законопроект, который вводит так называемый критерий нуждаемости.

От первоначальной идеи установить ценз для семей, у которых уже есть участок, парламентарии отошли. Согласно новым поправкам, при постановке в очередь никому не откажут, но при этом преимущественное право получают те семьи, у которых нет в собственности ни квартиры, ни земельного участка.

Тех же, у кого, как посчитает комиссия, достаточно приемлемые условия для проживания или уже есть собственные сотки — перенесут в конец списка.

Под новые условия подпадут семьи, которые встанут на учет со следующего года. При этом они смогут лишь три раза отказаться от неустраивающего бесплатного земельного участка. После этого заявителей навсегда исключат из очереди.

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