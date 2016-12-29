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10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Президент России Владимир Путин подписал закон о детском отдыхе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: AP 2016

Закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Устанавливаются требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников. Также документ предусматривает предоставление путевок на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Следить за соблюдением установленных требований будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством. Он же будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон был подготовлен по поручению по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после гибели детей на Сямозере. 18 июня группа школьников, отдыхавших в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро», отправилась вместе с инструкторами на водную прогулку. Когда поднялся шторм, две лодки с детьми опрокинулись, 14 человек утонули. В ходе расследования выяснилось, что лагерь работал с нарушениями. В частности, детей на прогулке сопровождали студенты, не имеющие необходимых для инструктора навыков.

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