Назаров вошел в топ-20 губернаторов-блогеров
Губернатор Омской области расположился на 17-й строчке рейтинга.
Губернатор Омской области расположился на 17-й строчке рейтинга.
Агентство «Медиалогия» составило рейтинг губернаторов, ведущих свои блоги в социальных сетях. В топ-20 вошли самые цитируемые главы регионов.
Первое место традиционно досталось главе Чечни Рамзану Кадырову, второе — мэру Москвы Сергею Собянину. Замыкает тройку лидеров глава республики Крым Сергей Аксенов.
Губернатор Омской области Виктор Назаров оказался на 17-м месте рейтинга. На одну позицию от него отстал глава Пензенской области Иван Белозерцев.