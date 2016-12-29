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11:02 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов принял отставку Демидова и назначил врио главы Минэкономразвития

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку министра экономического развития Валентина Демидова, который ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в Севастополь.

Источник: РИА "Новости"

«Постановляю принять отставку Демидова Валентина Валентиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым министра экономического развития РК согласно поданному заявлению», — говорится в опубликованном на правительственном портале указе.

По информации самого Демидова, ему поступило предложение от врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Вторым указом глава Республики Крым назначил врио главы Минэкономразвития полуострова действующего заместителя министра Наталью Чабан.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Крым на заместителя министра экономического развития РК Чабан Наталью Николаевну», — говорится в документе.

Накануне на сессии Госсовета Республики глава крымского парламента Владимир Константинов представил кандидата на должность министра экономического развития Республики — заместителя гендиректора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрея Мельникова. Как подчеркнул Константинов, кандидатуру Мельникова рекомендовал глава Крыма Сергей Аксенов. И хоть по законодательству согласование назначения депутатами не требуется, на итоговой сессии Госсовета Мельников обратился к депутатам и представил им свое видение развития Крыма.

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