Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов на оснащение таможни
Соответствующее соглашение уже подписали Назарбаев и Атамбаев. Первый транш составит 7,5 млн долларов.
Соответствующее соглашение уже подписали Назарбаев и Атамбаев. Первый транш составит 7,5 млн долларов.
Первый транш, как договорились президенты двух республик, будет в размере 7,5 млн долларов. Деньги пойдут на обустройство и техническое оснащение объектов таможни и модернизацию испытательных лабораторий.
«26 декабря 2016 года в городе
Соглашение и протокол предусматривают оказание помощи со стороны Казахстана в размере 100 млн долларов. Эти деньги Кыргызстан должен потратить на финансирование мероприятий дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС. Согласно соглашению помощь предоставляется поэтапно.
На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов. На встрече с министром иностранных дел Кыргызстана в октябре 2016 года, Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения между Кыргызстаном и Казахстаном должны быть образцовыми.
Нурсултан Назарбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления