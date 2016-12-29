Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов на оснащение таможни

Первый транш, как договорились президенты двух республик, будет в размере 7,5 млн долларов. Деньги пойдут на обустройство и техническое оснащение объектов таможни и модернизацию испытательных лабораторий.

«26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан. Соглашение повествует о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, также подписан протокол о порядке предоставления помощи и контроля за её использованием и о финансово-техническом содействии», — пишет сайт правительства Кыргызской Республики.