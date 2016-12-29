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10:47 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов на оснащение таможни

Соответствующее соглашение уже подписали Назарбаев и Атамбаев. Первый транш составит 7,5 млн долларов.

Первый транш, как договорились президенты двух республик, будет в размере 7,5 млн долларов. Деньги пойдут на обустройство и техническое оснащение объектов таможни и модернизацию испытательных лабораторий.

«26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан. Соглашение повествует о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, также подписан протокол о порядке предоставления помощи и контроля за её использованием и о финансово-техническом содействии», — пишет сайт правительства Кыргызской Республики.

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Соглашение и протокол предусматривают оказание помощи со стороны Казахстана в размере 100 млн долларов. Эти деньги Кыргызстан должен потратить на финансирование мероприятий дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС. Согласно соглашению помощь предоставляется поэтапно.

На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов. На встрече с министром иностранных дел Кыргызстана в октябре 2016 года, Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения между Кыргызстаном и Казахстаном должны быть образцовыми.

Нурсултан Назарбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления казахстанско-кыргызского взаимодействия и перспективные сферы дальнейшей совместной работы двух стран.

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