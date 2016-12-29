Шпорт: Тем, кто не понимает значимость работы с инвесторами, придется освободить место

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Шпорт предупредил глав районов и муниципальных образований, не понимающих значимость инвестиций, что, если не изменятся, им придется поменять место работы. В следующем году будем работать по-новому, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на последнем в этом году расширенном заседании правительства, передает ИА AmurMedia.