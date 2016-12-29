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10:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт: Тем, кто не понимает значимость работы с инвесторами, придется освободить место

В новом году, пообещал губернатор, с непонимающими главами муниципалитетов будут работать по-новому.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Шпорт предупредил глав районов и муниципальных образований, не понимающих значимость инвестиций, что, если не изменятся, им придется поменять место работы. В следующем году будем работать по-новому, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на последнем в этом году расширенном заседании правительства, передает ИА AmurMedia.

— Если кто-то не понимает, что сегодня инвестиции — это главное, честно скажу, нам не по пути с вами будет. Мы или должны все понимать и вкалывать, или тогда освободить место тому, кто это может сделать. — предупредил глав районов и муниципальных образований. — Просто сидеть и ждать — может, перед Новым годом это звучит грубо, но это правда — не получится. Потому что некоторые сидят и ждут. В некоторых районах это активно развивается, а в некоторых просто ничего не делают. Не пойдет так дальше дело. Этот год закончим, со следующего будем работать по-другому. Потому что получается, что мы сегодня даем площадку и ждем, когда придет иностранный инвестор, а наши миллионеры, миллиардеры ходят, катаются, ездят, нормально пользуются услугами инфраструктуры Хабаровского края, но не вкладывают деньги, чтобы территориям опережающими темпами развиваться.

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