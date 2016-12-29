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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Соликамска завершил формирование своей управленческой команды

Глава Соликамска Алексей Федотов завершил формирование управленческой команды администрации города.

Как стало известно «Ъ», мэрию покинул последний представитель команды экс-мэра Сергея Девяткова — Сергей Шилов, занимавший пост заместителя главы города по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи. Новым замом стал Вадим Черенков, ранее возглавлявший автотранспортное подразделение АО «Соликамскбумпром».

Алексей Федотов до избрания главой Соликамска в феврале этого года также трудился на АО «Соликамскбумпром» в должности директора по строительству и техперевооружению. Формирование собственной управленческой команды господин Федотов начал сразу после избрания мэром. Посты заместителей получили, близкие ему Инна Тонких, ранее возглавлявшая местное отделение ПФР, Ольга Штейн, прежде директор краеведческого музея, Роман Антипин, в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Первым замом главы города была назначена Татьяна Горх, до своего назначения являвшаяся депутатом гордумы Соликамска.

Напомним, прежний глава города Сергей Девятков покинул свою должность в конце прошлого года, немного не доработав до истечения срока своих полномочий. Свой уход он объяснил «личными обстоятельствами» и необходимостью переезда в другой город.

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