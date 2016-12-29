Администрация Губахи нарушила закон о рекламе
На дорогах города установили рекламные таблички, которые мешали дорожному движению. Несмотря на это администрация Губахи не устранила нарушения.
На дорогах города установили рекламные таблички, которые мешали дорожному движению. Несмотря на это администрация Губахи не устранила нарушения.
Прокуратура Губахи выявила факт нарушения законодательств о безопасности дорожного движения и о рекламе. В частности, на дорогах города были установлены
Тем не менее, администрация Губахи и ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» не устранил нарушения.
По итогам проверки прокурором главе администрации города, а также начальнику МО МВД России «Губахинский» внесены представления об устранении нарушений.