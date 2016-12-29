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11:00 (мск), источник: Новости Перми

Администрация Губахи нарушила закон о рекламе

На дорогах города установили рекламные таблички, которые мешали дорожному движению. Несмотря на это администрация Губахи не устранила нарушения.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Губахи выявила факт нарушения законодательств о безопасности дорожного движения и о рекламе. В частности, на дорогах города были установлены информационно-рекламные таблички, из-за которых водители отвлекаются от управления транспортом.

Тем не менее, администрация Губахи и ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» не устранил нарушения.

По итогам проверки прокурором главе администрации города, а также начальнику МО МВД России «Губахинский» внесены представления об устранении нарушений.

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