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11:14 (мск), источник: Zakon.kz

Коллега высказался о новом назначении экс-главы МИД Идрисова

«Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать».

Источник: Zakon.kz

О назначении экс-главы МИД Ерлана Идрисова на новую должность высказался заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Сената Василенко отметил, что Идрисов кадровый дипломат, он отдал всю жизнь дипломатической работе, людей с таким потенциалом не так много в нашей стране.

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«Я уверен, что глава государства по достоинству оценит его вклад в дипломатическую службу. О новой должности будет объявлено, когда будет принято решение. Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать. И в скором времени вы узнаете о новом назначении», — сказал он. По его словам, о назначении Идрисова объявит Акорда, когда решение будет принято. Он отметил, что на данный момент есть вакантное место в ООН.

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев освободил Ерлана Идрисова от должности министра иностранных дел. Новым главой министерства стал Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович.

Источник: Zakon.kz

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