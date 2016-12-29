Коллега высказался о новом назначении экс-главы МИД Идрисова

В кулуарах Сената Василенко отметил, что Идрисов кадровый дипломат, он отдал всю жизнь дипломатической работе, людей с таким потенциалом не так много в нашей стране.

«Я уверен, что глава государства по достоинству оценит его вклад в дипломатическую службу. О новой должности будет объявлено, когда будет принято решение. Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать. И в скором времени вы узнаете о новом назначении», — сказал он. По его словам, о назначении Идрисова объявит Акорда, когда решение будет принято. Он отметил, что на данный момент есть вакантное место в ООН.

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев освободил Ерлана Идрисова от должности министра иностранных дел. Новым главой министерства стал Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович.