Красноярские власти усилят контроль за экологической ситуацией в регионе

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. В Красноярском крае усиливают контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба регионального минприроды и экологии.

По информации ведомства, в случае прогнозирования неблагоприятных метеоусловий предприятия края обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу. При первом режиме — на 15−20%, при втором — на 20−40% и 40−60% при третьем. Ранее из-за пробелов в законодательстве обязанности по ежедневному мониторингу на предприятиях в период «черного неба» отсутствовали, либо проводились один раз в квартал. Теперь полученные данные будут направляться в министерство природных ресурсов и экологии края.

«Правительство Красноярского края утвердило порядок согласования мероприятий по уменьшению предприятиями выбросов вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Особое внимание в документе уделяется ежедневному контролю за выбросами предприятий загрязняющих веществ в окружающую среду в период НМУ. …Согласно принятому документу, эффективность мероприятий будет подтверждаться ежедневными исследованиями атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Проводить замеры будут специально аккредитованные лаборатории», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что, если в протоколах будут зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций, значит мероприятия, которые проводятся на предприятиях, не отвечают поставленным требованиям. Это основание для инициирования контрольно-надзорных мероприятий. В случае нарушений предприятиям грозит штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске несколько раз в течение года вводился режим черного неба, который в сумме продолжался почти полтора месяца.