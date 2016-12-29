Красноярские власти усилят контроль за экологической ситуацией в регионе
В Красноярском крае усиливают контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, сообщила
В Красноярском крае усиливают контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, сообщила
КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. В Красноярском крае усиливают контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, сообщила
По информации ведомства, в случае прогнозирования неблагоприятных метеоусловий предприятия края обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу. При первом режиме — на 15−20%, при втором — на 20−40% и 40−60% при третьем. Ранее
«Правительство Красноярского края утвердило порядок согласования мероприятий по уменьшению предприятиями выбросов вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Особое внимание в документе уделяется ежедневному контролю за выбросами предприятий загрязняющих веществ в окружающую среду в период НМУ. …Согласно принятому документу, эффективность мероприятий будет подтверждаться ежедневными исследованиями атмосферного воздуха в
В министерстве пояснили, что, если в протоколах будут зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций, значит мероприятия, которые проводятся на предприятиях, не отвечают поставленным требованиям. Это основание для инициирования
Ранее сообщалось, что в Красноярске несколько раз в течение года вводился режим черного неба, который в сумме продолжался почти полтора месяца.