В Минздраве РТ назначен новый управляющий делами

Идеал Айзетуллов родился 28 августа 1983 года. Имеет высшее образование: окончил в 2006 году Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2007 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а 2011 году — Казанский приволжский федеральный университет по специальности «менеджмент организации».

Проходил повышение квалификации в 2009 году в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, КГМА и НОУ «Здоровая среда» ДПО КЦЭПП.