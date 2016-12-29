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13:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Минздраве РТ назначен новый управляющий делами

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РТ подписал приказ о назначении на должность управляющего делами Министерства здравоохранения РТ Идеала Айзетуллова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Идеал Айзетуллов родился 28 августа 1983 года. Имеет высшее образование: окончил в 2006 году Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2007 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а 2011 году — Казанский приволжский федеральный университет по специальности «менеджмент организации».

Проходил повышение квалификации в 2009 году в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, КГМА и НОУ «Здоровая среда» ДПО КЦЭПП.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в 361-м военном госпитале ПУр ВО Минобороны РФ. В 2009 году работал в Буинской ЦРБ врачом-рентгенологом, затем врачом-рентгенологом в городской больнице скорой медицинской помощи № 1 Казани. С 2010 года — специалист по медицинскому оборудованию в ЗАО «Тошиба Медикал Системз» (Москва). С 2014 года занимал должность руководителя отдела внедрения и сопровождения медицинских информационных систем в ЗАО «Витакор», затем работал заместителем директора в ООО «Витакор Консалтинг».

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