В Минздраве РТ назначен новый управляющий делами
(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РТ подписал приказ о назначении на должность управляющего делами Министерства здравоохранения РТ Идеала Айзетуллова. Об этом сообщает
(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РТ подписал приказ о назначении на должность управляющего делами Министерства здравоохранения РТ Идеала Айзетуллова. Об этом сообщает
Идеал Айзетуллов родился 28 августа 1983 года. Имеет высшее образование: окончил в 2006 году Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2007 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а 2011 году — Казанский приволжский федеральный университет по специальности «менеджмент организации».
Проходил повышение квалификации в 2009 году в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, КГМА и НОУ «Здоровая среда» ДПО КЦЭПП.
Трудовую деятельность начал в 2008 году в 361-м военном госпитале ПУр ВО Минобороны РФ. В 2009 году работал в Буинской ЦРБ