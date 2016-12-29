Собянин: Станция «Фрунзенская» открылась после ремонта
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта станцию метро «Фрунзенская» Сокольнической линии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта станцию метро «Фрунзенская» Сокольнической линии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Для пассажиров станция будет доступна во второй половине дня 29 декабря.
Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на ремонт в начале января 2016 года. В ходе реконструкции была произведена замена эскалаторов. Новые эскалаторы удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40% меньше электроэнергии. Ожидается, что пропускная способность станции после ремонта увеличится на треть. Это станет возможным благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора.
Кроме того, в ходе реконструкции были отремонтированы вестибюль, кассовый и машинные залы. Все работы планировалось завершить за 14 месяцев. В них были задействованы порядка 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов.
На время закрытия станции столичные власти запустили бесплатный маршрут «М» от станции метро «Парк культуры» до ул. Хамовнический Вал. За первые полгода этими автобусами воспользовались около 6 млн человек. .