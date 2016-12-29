Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
11:20 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин: Станция «Фрунзенская» открылась после ремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта станцию метро «Фрунзенская» Сокольнической линии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Для пассажиров станция будет доступна во второй половине дня 29 декабря.

Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на ремонт в начале января 2016 года. В ходе реконструкции была произведена замена эскалаторов. Новые эскалаторы удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40% меньше электроэнергии. Ожидается, что пропускная способность станции после ремонта увеличится на треть. Это станет возможным благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в ходе реконструкции были отремонтированы вестибюль, кассовый и машинные залы. Все работы планировалось завершить за 14 месяцев. В них были задействованы порядка 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков,­ инженеров эскалаторной службы и других специалистов.

Источник: РИА "Новости"

На время закрытия станции столичные власти запустили бесплатный маршрут «М» от станции метро «Парк культуры» до ул. Хамовнич­еский Вал. За первые полгода этими автобусами воспользовались около 6 млн человек. ­.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Twitter запустил видеотрансляции в формате 360 градусов
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основная фаза операции на месте крушения Ту-154 завершена
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке, и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь