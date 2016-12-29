Андрей Бочаров не будет отдыхать в новогодние праздники
Андрей Бочаров на
Андрей Бочаров на
По словам губернатора, Новый год он встретит в кругу семьи и друзей дома.
А собственно новогодние каникулы намерен провести на рабочем месте. 1 января губернатор проинспектирует 7-ю больницу, где посетит родильное и детское отделение.
Касаясь планов на новый год, губернатор сообщил, что в числе приоритетов 2017 года — развитие инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства. На дороги будет направлено около 2,4 миллиарда рублей. Продолжится работа по развитию промышленности и сельского хозяйства региона. Будет наведен порядок в