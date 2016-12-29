Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Стало известно, сколько длился последний полет упавшего Ту-154
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10Общероссийская елка в Кремле
13:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Андрей Бочаров не будет отдыхать в новогодние праздники

Андрей Бочаров на пресс-конференции, состоявшейся 28 декабря, рассказал о планах на новогодние каникулы.

По словам губернатора, Новый год он встретит в кругу семьи и друзей дома.

А собственно новогодние каникулы намерен провести на рабочем месте. 1 января губернатор проинспектирует 7-ю больницу, где посетит родильное и детское отделение.

Касаясь планов на новый год, губернатор сообщил, что в числе приоритетов 2017 года — развитие инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства. На дороги будет направлено около 2,4 миллиарда рублей. Продолжится работа по развитию промышленности и сельского хозяйства региона. Будет наведен порядок в финансово-бюджетной сфере региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
ФСБ заявила о задержании в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Пинк родила сына Американская певица и актриса Алиша Мур, известная под псевдонимом Пинк, стала дважды мамой, родив своей пятилетней дочке Уиллоу братика.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь