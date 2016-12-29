У Порошенко заявили, что Франция тормозит безвизовый режим для Украины
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается
«Задержка произошла
По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.
«Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую» пищу «для пессимистов» , — подытожил замглавы АП.
Напомним, что 15 декабря Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима. Механизм остановки безвизового режима в первую очередь касается Украины, Грузии и Косово.
Стоит отметить, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о падении доверия к ЕС
Впрочем, Европейский парламент обнародовал новую индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.