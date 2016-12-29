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12:26 (мск), источник: Ipress.ua

У Порошенко заявили, что Франция тормозит безвизовый режим для Украины

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Францию.

Источник: Ipress.ua

«Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чутко, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года», — отметил Елисеев, информирует «Обозреватель».

По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

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«Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую» пищу «для пессимистов» , — подытожил замглавы АП.

Напомним, что 15 декабря Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима. Механизм остановки безвизового режима в первую очередь касается Украины, Грузии и Косово.

Стоит отметить, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о падении доверия к ЕС из-за ситуации, которая сложилась в вопросе безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации.

Впрочем, Европейский парламент обнародовал новую индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.

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