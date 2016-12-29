Мэрия Омска рассказала, почему депутат Свешникова стала должником

Платить за услуги депутат не хотела, так как ответственным квартиросъемщиком был в свое время ее отец, а с ней договора социального найма администрация города не заключала. Скандал выплеснулся на страницы местных СМИ лишь тогда, когда долги с семьи Свешниковой взыскали в судебном порядке и в ее квартиру нагрянули судебные приставы для того, чтобы описать имеющееся имущество. Сотрудники УФССП пришли в тот момент, когда в помещении были лишь несовершеннолетние дети, что вызвало возмущение депутата и она объявила голодовку.

Депутат горсовета от «Справедливой России» Елена Свешникова, напомним, проживала в квартире, выделенной властями ее отцу-ветерану, и после его смерти задолжала по коммунальным платежам за газ, тепло и электроэнергию 160 тыс. рублей.

Сегодня представители мэрии обнародовали свою позицию по поводу скандального долга и рассказали, как и когда семья Свешниковой получила жилье. Как выяснилось, начиная с сентября 2006 года и по сей день, никакого договора социального найма между Еленой Свешниковой и департаментом жилищной политики не заключалось, однако сама депутат и члены ее семьи зарегистрированы именно в той квартире, которая в свое время выделялась ее отцу. Причем ветеран получил жилье до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть до 1 марта 2005 года.

При этом в мэрии отмечают, что для граждан, вселившихся в муниципальные помещения до указанной даты, заключение договоров социального найма вообще не является обязательным, но он может быть заключен в любой момент по инициативе жильцов. Однако отсутствие письменного договора не отменяет обязанности оплачивать коммунальные услуги, так как обязанность нанимателя по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена статьей 153 ЖК РФ.

Пресс-служба администрации города Омска:

— В соответствии с частью 2 статьи 69 ЖК РФ члены семьи жилого помещения по договору социального найма имеют равные с ним права и обязанности, а также несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

Кроме того, выяснилось, что помимо долга за коммунальные услуги у депутата Свешниковой также имеется долг за наем квартиры перед «Городским жилищным центром» в размере 22 493 руб. 58 коп, о чем уже направлено уведомление, в котором сказано, что городские власти уже готовы подать иск в суд.

Тем не менее в мэрии отметили, что готовы заключить со Свешниковой договор социального найма на ту квартиру, в которой она живет вместе с детьми. Для этого ей просто необходимо обратиться с заявлением в «Службу одного окна» Управления по обеспечению деятельности администрации города.