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12:47 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников хочет, чтобы крейсер «Москва» остался на модернизацию в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил желание, чтобы флагман ЧФ — ракетный крейсер «Москва» — прошел модернизацию на верфях города. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

«Хотелось бы, чтобы крейсер “Москва” на модернизацию остался в Севастополе. Но для этого, конечно же, надо радикально менять ситуацию с нашими мощностями: условно, 200 человек перевести, супероборудование. Возможно это или нет, но подобные шаги сейчас я как глава города буду делать вместе с министерством обороны», — сказал глава города.

На этой неделе Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов» (такого же проекта как «Москва»). На заводе отметили, что опыт, полученный «Звездочкой» при ремонте «Маршала Устинова», позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров «Москва» и «Варяг».

В октябре 2015 года «Севастопольский морской завод» стал филиалом «Звездочки».

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