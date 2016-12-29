Виктор Толоконский: 2016 год был для края началом больших строек
Губернатор Красноярского края подвел итоги года.
Губернатор Красноярского края подвел итоги года.
Все 34 объекта Универсиады будут введены в эксплуатацию в срок. Об этом заявил на встрече с журналистами глава региона Виктор Толоконский.
Губернатор подчеркнул, что этот год стал для края временем разворота строек. В Красноярске не прекращается работа над возведением сооружений для проведения спортивного события-2019. Толоконский подчеркнул, что у региона нет возможности переносить сроки ввода в эксплуатацию будущих объектов Универсиады.
«Мы прошли сложный путь, потеряли массу нервов, — сказал губернатор, — но тем не менее сейчас я испытываю позитивные чувства и ощущения. Я благодарен строителям, практически по всем объектам они не только вошли в график, но и по нескольким объектам подтвердили, что завершат их строительство раньше». Виктор Толоконский пригласил журналистов в
В 2017 году начнется и реконструкция Центрального стадиона, сказал губернатор края.
«Там у нас нет соревнований, мы хотим его использовать для проведения массовых праздников Универсиады, устроить Масленицу. Также планируем на Центральном стадионе разместить
«Сегодня у меня нет никаких сомнений и опасений, что все объекты мы сдадим точно в срок», — заявил глава Красноярского края.