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13:07 (мск), источник: NewsKo

Подписано распоряжение о роспуске краевого правительства

Отставная реформа.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 декабря, губернатор Пермского края Виктор Басаргин в соответствии с Законом Пермского края «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края» подписал распоряжение об отставке правительства Пермского края, сообщает администрация губернатора.

Причиной отставки краевого правительства называется ненадлежащее исполнение членами правительства своих полномочий и оценка целевых показателей по реализации государственных программ.

Отныне правительство Пермского края, находящееся в отставке, продолжит работать до формирования нового состава.

Александр Белоусов, кандидат политических наук, глава совета экспертов КЦ «Департамент политики»:

 — Новость о том, что краевое правительство ушло в отставку, означает одно: сокращается дистанция между губернатором и главами городов, местными властями, просто людьми. Кроме этого глава региона будет иметь прямой доступ к разным проблемам, например ЖКХ. И есть предположение, что эти проблемы, действительно, будут решаться быстрее. Но произошедшие кадровые изменения не говорят о том, что люди, которые работали в краевом правительстве, не справлялись со своими обязанностями. Просто нынешние изменения могут привести к более эффективной модели управления. Если люди, действительно, считают себя командой Басаргина, то без работы не останутся.

Напомним, 28 декабря стало известно о том, что зампред по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края с правительством РФ и иными федеральными государственными органами Олег Демченко написал заявление об увольнении.

22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о начале первого этапа масштабной административной реформы.

Основной задачей проведения новой реформы стало желание губернатора сосредоточить в своих руках все рычаги исполнительной власти. Так, 22 декабря на встрече с членами правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах.

До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено было исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти будет пустовать. В новом составе правительство намерено курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Эти изменения потребуют серьёзной корректировки нормативно-правовой базы.

Во многом, изменения также связаны с сокращением количества чиновников высшего ранга, увеличением функциональных обязанностей, наделением руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы и оптимизацией затрат на управленческий аппарат.

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