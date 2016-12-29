Глава Самары вручил детям-сиротам ключи от квартир

В среду, 28 декабря, состоялась торжественная передача молодым самарцам из числа детей-сирот ключи от однокомнатных квартир в недавно построенном доме на улице Нагорная в Кировском районе, сообщает администрация областного центра.

Всего в этом доме обретут свое жилье 43 человека. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению — в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника. Дом полностью доступен для людей с ограниченными возможностями. Во дворе дома обустроена детская площадка.

За два года детям-сиротам было выделено 149 квартир. В первом квартале 2017 года этой категории граждан будут предоставлены ещё 65 квартир в новостройке в Советском районе Самары. Кроме того 128 квартир для детей-сирот строятся в микрорайоне Волгарь.