Глава Самары вручил детям-сиротам ключи от квартир
Квартиры, переданные
Квартиры, переданные
В среду, 28 декабря, состоялась торжественная передача молодым самарцам из числа
Всего в этом доме обретут свое жилье 43 человека. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению — в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника. Дом полностью доступен для людей с ограниченными возможностями. Во дворе дома обустроена детская площадка.
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