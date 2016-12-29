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16:26 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары вручил детям-сиротам ключи от квартир

Квартиры, переданные детям-сиротам, полностью подготовлены к заселению.

Источник: Аргументы и факты

В среду, 28 декабря, состоялась торжественная передача молодым самарцам из числа детей-сирот ключи от однокомнатных квартир в недавно построенном доме на улице Нагорная в Кировском районе, сообщает администрация областного центра.

Всего в этом доме обретут свое жилье 43 человека. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению — в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника. Дом полностью доступен для людей с ограниченными возможностями. Во дворе дома обустроена детская площадка.

За два года детям-сиротам было выделено 149 квартир. В первом квартале 2017 года этой категории граждан будут предоставлены ещё 65 квартир в новостройке в Советском районе Самары. Кроме того 128 квартир для детей-сирот строятся в микрорайоне Волгарь.

Специализированный жилищный фонд для детей-сирот в Самаре формируется за счет средств федерального, областного и городского бюджета. Финансирование ведется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.

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