Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
От новогоднего переедания можно умереть
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10Общероссийская елка в Кремле
13:06 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Сити-менеджер Нижнего Новгорода признался, что год для него был непростым

29 декабря в 12.00 в Нижнем Новгороде началась пресс-конференция главы городской администрации Сергея Белова. В ней принимают участие представители практически всех СМИ города.

Источник: Ньюс-НН.ру

Сити-менеджер начал мероприятие с признания, что год для него был непростым. «Груз ответственности, который опустился на мои плечи, совершенно другой, нежели было раньше», — сказал он.

Кроме того, Белов поблагодарил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева за то, что Молитовский мост был возвращен городу, а также за помощь в ремонте школ Нижнего Новгорода (на эти цели было выделено 40 млн рублей) и ремонт городских дорог, на который из областного бюджета было выделено 400 млн рублей.

Ирина Славина, Дарья Вознесенская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
ФСБ заявила о задержании в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Пинк родила сына Американская певица и актриса Алиша Мур, известная под псевдонимом Пинк, стала дважды мамой, родив своей пятилетней дочке Уиллоу братика.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь