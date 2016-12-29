Сити-менеджер Нижнего Новгорода признался, что год для него был непростым

Сити-менеджер начал мероприятие с признания, что год для него был непростым. «Груз ответственности, который опустился на мои плечи, совершенно другой, нежели было раньше», — сказал он.

Кроме того, Белов поблагодарил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева за то, что Молитовский мост был возвращен городу, а также за помощь в ремонте школ Нижнего Новгорода (на эти цели было выделено 40 млн рублей) и ремонт городских дорог, на который из областного бюджета было выделено 400 млн рублей.

Ирина Славина, Дарья Вознесенская.