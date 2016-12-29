Сити-менеджер Нижнего Новгорода признался, что год для него был непростым
29 декабря в 12.00 в Нижнем Новгороде началась
29 декабря в 12.00 в Нижнем Новгороде началась
Кроме того, Белов поблагодарил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева за то, что Молитовский мост был возвращен городу, а также за помощь в ремонте школ Нижнего Новгорода (на эти цели было выделено 40 млн рублей) и ремонт городских дорог, на который из областного бюджета было выделено 400 млн рублей.
Ирина Славина, Дарья Вознесенская.