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13:14 (мск), источник: СуперОмск

Путин назначил нового начальника омского УМВД

Президент России подписал указ о назначении начальника омского управления МВД России. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

Документ на данный момент официально не опубликован. Как и предполагалось, пост получил полковник Леонид Коломиец, занимавший должность замруководителя — начальника полиции УМВД по Астраханской области.

Напомним, 2 июня Владимир Путин отправил в отставку генерал-лейтенанта Юрия Томчака, руководившего омским УМВД с 2010 года. Сейчас обязанности начальника исполняет Любовь Аксенова.

Леонид Михайлович Коломиец родился 20 октября 1969 года в г. Жашков Черкасской области (Украина). С августа 1997 года по июль 2002 года — оперуполномоченный уголовного розыска Сходненского городского отдела милиции Химкинского УВД Московской области, с 2002 по 2006 занимал руководящие посты в этом же отделе. В феврале 2009 года назначен на должность заместителя начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Астраханской области, а в августе 2009 года — на должность начальника того же управления. В ноябре 2013 года Коломиец стал заместителем начальника Управления МВД России по Астраханской области — начальником полиции. Награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отвагу».

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