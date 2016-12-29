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13:51 (мск), источник: РИА Крым

Депутат Заксобрания Севастополя Соловьев подал в отставку

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Депутат Законодательного собрания Севастополя Игорь Соловьев написал заявление о сложении полномочий. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).

Источник: РИА "Новости"

«26 декабря я направил заявление в Заксобрание и избирательную комиссию. У меня не получается совмещать работу и политическую деятельность. В будущем я не планируют возвращаться к политической деятельности», — сказал Соловьев.

В свою очередь вице-спикер севастопольского парламента Александр Кулагин уточнил РИА Новости (Крым), что Соловьев уже давно собирался оставить работу в Заксобрании. «Время пришло. Он программист и продолжит заниматься своей работой, будет кормить семью», — отметил замглавы Заксобрания.

По его мнению, новые выборы в мажоритарном округе в Гагаринском районе, где в 2014 году избрался Соловьев, состоятся в единый день голосования — осенью 2017 года.

Депутат Заксобрания Татьяна Лобач рассказала РИА Новости (Крым), что теперь местный парламент должен принять постановление об отставке Соловьева. «Это произойдет уже в следующем году. Затем документы будут направлены в избирком для принятия решения о довыборах в Заксобрание», — констатировала она.

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