Депутат Заксобрания Севастополя Соловьев подал в отставку
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Депутат Законодательного собрания Севастополя Игорь Соловьев написал заявление о сложении полномочий. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Депутат Законодательного собрания Севастополя Игорь Соловьев написал заявление о сложении полномочий. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).
«26 декабря я направил заявление в Заксобрание и избирательную комиссию. У меня не получается совмещать работу и политическую деятельность. В будущем я не планируют возвращаться к политической деятельности», — сказал Соловьев.
В свою очередь
По его мнению, новые выборы в мажоритарном округе в Гагаринском районе, где в 2014 году избрался Соловьев, состоятся в единый день голосования — осенью 2017 года.
Депутат Заксобрания Татьяна Лобач рассказала РИА Новости (Крым), что теперь местный парламент должен принять постановление об отставке Соловьева. «Это произойдет уже в следующем году. Затем документы будут направлены в избирком для принятия решения о довыборах в Заксобрание», — констатировала она.