Отставка правительства не коснулась его председателя
Глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов сохранил за собой пост председатель краевого кабинета министров. Об этом «Ъ» сообщили источники в кабмине.
Глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов сохранил за собой пост председатель краевого кабинета министров. Об этом «Ъ» сообщили источники в кабмине.
По словам собеседников, как следует из текста подписанного губернатором указа, в отставку отправляются все
«Указа я еще не видел, продолжаю работать», — сообщил «Ъ» сам господин Тушнолобов.
Ранее он отмечал, что останется главой кабмина до завершения процесса формирования нового состава правительства, которое возглавит сам глава региона Виктор Басаргин. Геннадию Тушнолобову, по данным источников «Ъ», может быть предложена должность первого