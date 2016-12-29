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15:37 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольский порт в 2017 году должен показать прибыль — Овсянников

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Севастопольский порт должен перестать быть убыточным и выйти на прибыль в 2017 году. Об этом во время встречи с журналистами заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2015 году порт показал убыток в размере 150 млн рублей.

«В этом году мы надеемся, к нулю сведем, или будет минимальный убыток. В следующем году он должен быть прибыльным», — сказал глава региона.

Глава города напомнил, что Севастопольский порт оказался в сложном положении из-за ограничительных мер стран Запада.

«Ситуация с портом, в частности, связана с введенным режимом — санкциями и запретом на заход. Соответственно объемы перевалки существенно упали, но в 2016 году они выросли до 500 тыс тонн», — отметил Овсянников.

По словам врио губернатора города, в 2017 году улучшить показатели порта планируется, в частности, за счет перевалки грузов для строительства федеральной трассы «Таврида», улучшения работы общественных катеров и паромов, запуском маршрута «Сочи-Новороссийск-Ялта-Сочи».

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