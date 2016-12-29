Генплан Краснодара отправили на доработку

Проект генплана отменили и отправили на доработку, сообщил порталу Юга.ру источник в администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 15 ноября стартовали публичные слушания по изменению генплана Краснодара. Общественный совет по развитию городской среды попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проконтролировать массовое внесение изменений в генплан по заявлениям собственников и арендаторов земель. Лидеры «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко попросили губернатора отменить слушания по генплану.

Во время обсуждения генплана с главой Краснодара Евгением Первышовым и Кондратьевым участники встречи отметили, что генплан изначально приняли с ошибками. В него внесли изменения, которые нарушали интересы краснодарцев. Кондратьев рекомендовал Первышову освободить от занимаемых должностей тех, кто вносил подобные изменения, и заявил, что не примет существующий проект генплана.