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16:23 (мск), источник: ЮГА.ру

Генплан Краснодара отправили на доработку

Генеральный план Краснодара 29 декабря отправили на доработку.

Источник: ЮГА.ру

Проект генплана отменили и отправили на доработку, сообщил порталу Юга.ру источник в администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 15 ноября стартовали публичные слушания по изменению генплана Краснодара. Общественный совет по развитию городской среды попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проконтролировать массовое внесение изменений в генплан по заявлениям собственников и арендаторов земель. Лидеры «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко попросили губернатора отменить слушания по генплану.

Во время обсуждения генплана с главой Краснодара Евгением Первышовым и Кондратьевым участники встречи отметили, что генплан изначально приняли с ошибками. В него внесли изменения, которые нарушали интересы краснодарцев. Кондратьев рекомендовал Первышову освободить от занимаемых должностей тех, кто вносил подобные изменения, и заявил, что не примет существующий проект генплана.

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