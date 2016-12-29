Вице-министр: Проект Додона будет пылиться на полке

По словам чиновника, в процессе продвижения этой инициативы президента не был соблюден принцип прозрачности принятия решений. Вице-министр юстиции также утверждает, что смешно предлагать парламенту законопроекты, когда депутаты находятся в отпуске.

«В связи с инициативой президента об отмене известного Закона № 235 среди прочего отмечаю следующее: не был соблюден принцип прозрачности процесса принятия решений (возможно, указание на то, что правительство тоже нарушает этот принцип, может быть принято сторонниками, но выглядит нелепо со стороны того, кто намерен управлять лучше, особенно учитывая, что парламент находится в отпуске, поэтому законодательные инициативны в любом случае будут долго пылиться на полках)», объяснил Ешану в комментарии в социальной сети.

Заместитель министра также утверждает, что при продвижении этого проекта не были соблюдены элементарные правовые нормы.