Вице-министр: Проект Додона будет пылиться на полке
Законопроект президента Игоря Додона об отмене Закона, предусматривающего преобразование чрезвычайных кредитов в государственный долг, был представлен не по регламенту.
Законопроект президента Игоря Додона об отмене Закона, предусматривающего преобразование чрезвычайных кредитов в государственный долг, был представлен не по регламенту.
Об этом заявил
По словам чиновника, в процессе продвижения этой инициативы президента не был соблюден принцип прозрачности принятия решений.
«В связи с инициативой президента об отмене известного Закона № 235 среди прочего отмечаю следующее: не был соблюден принцип прозрачности процесса принятия решений (возможно, указание на то, что правительство тоже нарушает этот принцип, может быть принято сторонниками, но выглядит нелепо со стороны того, кто намерен управлять лучше, особенно учитывая, что парламент находится в отпуске, поэтому законодательные инициативны в любом случае будут долго пылиться на полках)», объяснил Ешану в комментарии в социальной сети.
Заместитель министра также утверждает, что при продвижении этого проекта не были соблюдены элементарные правовые нормы.