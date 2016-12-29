Украинский генерал озвучил новую версию причин боев на Светлодарской дуге

В этом контексте генерал обратил внимание на то, что на этом важном участке имеется «особенная высота, откуда противник все наблюдал, видел и мог все время стрелять по нашим военным, по блокпостам».

«Не исключаю, что эта операция могла не готовиться. Просто нашим надоело сидеть в окопах, надоела эта пальба и стрельба», — сказал он.

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«Кроме того, там две ТЭЦ, которые тоже имеют стратегическое значение для региона», — добавил он.

В подтверждение своей версии генерал заметил: если бы военная операция действительно готовилась, «должен был быть какой-то резерв, чтобы не оставлять людей на поле боя без подкрепления».

По оценкам Уманца, решение могло быть принято на «уровне бригадного, батальонного звена». «Командир в любом случае должен проявлять инициативу — безынициативный командир хуже предателя», — подчеркнул он.

В то же время генерал убежден: «По большому счету, та высотка и Светлодарская дуга не стоят того, чтобы мы оставляли на поле боя по 9 человек убитыми и более 20 ранеными».