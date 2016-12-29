Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию », — сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.

Договоренности о прекращении огня в Сирии хрупкие, и требуют особого внимания и терпения, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — сказал В. Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.