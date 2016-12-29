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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

Источник: Reuters
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«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию », — сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.

Договоренности о прекращении огня в Сирии хрупкие, и требуют особого внимания и терпения, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — сказал В. Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.

Комментарии
2
Александр Шипов
Гладко было на бумаге... Такие документы подписаны! Жаль, что ИГИЛ не в курсе.
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Истребитель бензина
Молодец . Теперь расскажи , зачем нам была нужна эта Сирия .
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