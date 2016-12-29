Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии

Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Глава государства добавил, что РФ будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — отметил он.

Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова «за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом».



