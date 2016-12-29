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14:48 (мск), источник: ТАСС

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии

При этом президент заявил, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом и продолжит оказывать поддержку законному сирийскому правительству в этой борьбе

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фотографий
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фотографий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

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«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Глава государства добавил, что РФ будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — отметил он.

Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова «за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом».


Комментарии
3
Vladimir
АБ, с игил уже, практически, в Сирии покончено, теперь все силы будут брошены на ликвидацию либерастиков, а то от них вони много..)))
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А Б
Неужто власть наконец-то поняла, в какую авантюру она ввязалась в Сирии? Пора заканчивать эту войну, пока не поздно и пока очередной самолёт с невинным людьми не рухнул.
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Владимир Карташов
Может уже победа началась?
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