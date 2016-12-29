Назначен новый заместитель председателя Госсовета РТ по туризму
Решением Кабинета министров Татарстана им стал Артур Абдрашитов.
Решением Кабинета министров Татарстана им стал Артур Абдрашитов.
(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 26 декабря этого года назначен новый заместитель председателя Государственного совета РТ. Им стал Артур Абдрашитов.
Напомним, ранее он занимал должность начальника отдела развития туристской индустрии Государственного комитета РТ по туризму.