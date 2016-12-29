Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
От новогоднего переедания можно умереть
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Как отмечали Новый год в СССР
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Сон на матрасах и йога: особенности американских детских садов
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
16:02 (мск), источник: Ежедневник.by

В правительстве появился новый вице-премьер

На этот пост назначен бывший министр здравоохранения Василий Жарко.

Источник: Ежедневник.by

По решению президента Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Василий Жарко имеет медицинское образование, также закончил Академию управления при президенте. Работал врачом в различнх медучреждениях страны, в Брестском облисполкоме, возглавлял санаторий «Криница», а также УП «Белпрофсоюзкурорт». В 2005—2006 годах исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016 занимал пост министра здравоохранения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Польский банк BGK профинансирует девелоперский проект «чулочников» Байко
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
Мария Захарова рассказала о полученных от Деда Мороза подарках
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь