В правительстве появился новый вице-премьер
На этот пост назначен бывший министр здравоохранения Василий Жарко.
На этот пост назначен бывший министр здравоохранения Василий Жарко.
По решению президента Василий Жарко назначен заместителем
Василий Жарко имеет медицинское образование, также закончил Академию управления при президенте. Работал врачом в различнх медучреждениях страны, в Брестском облисполкоме, возглавлял санаторий «Криница», а также УП «Белпрофсоюзкурорт». В 2005—2006 годах исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016 занимал пост министра здравоохранения.