Все министры Пермского края написали заявления об увольнении
«АиФ-Прикамье» узнал мнение политэксперта о ситуации в правительстве.
«АиФ-Прикамье» узнал мнение политэксперта о ситуации в правительстве.
29 декабря на региональном сервере появилось сообщение о том, что губернатор подписал распоряжение об отставке Правительства Пермского края.
«Причиной ненадлежащего исполнения Правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ», — говорится в официальном сообщении.
Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» выяснил мнение политологов относительно формулировки о деятельности министров.
«Не думаю, что действительно изменились показатели, — поделилась своим мнением с корреспондентом сайта “АиФ-Прикамье” директор центра избирательных технологий Людмила Ознобишина. — Это просто политический ход, чтобы изобразить перезагрузку. Основная цель этого хода — устранение поста председателя правительства».
По мнению политического эксперта, сейчас ситуацию максимально «подвесят» до ближайшего заседания законодательного собрания. Руководство края будет ждать сигналов из Кремля.
«Губернаторы регионов, в которых выборы пройдут в следующем году, ездили в декабре в Москву на встречи. У них появилась ясность, как действовать. У нас этой ясности нет. Наши политические деятели решили сыграть на опережение», — считает Людмила Ознобишина.
Сегодня все члены правительства написали заявление об увольнении по собственному желанию. В том числе,