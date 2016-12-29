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15:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

Все министры Пермского края написали заявления об увольнении

«АиФ-Прикамье» узнал мнение политэксперта о ситуации в правительстве.

29 декабря на региональном сервере появилось сообщение о том, что губернатор подписал распоряжение об отставке Правительства Пермского края.

«Причиной ненадлежащего исполнения Правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ», — говорится в официальном сообщении.

Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» выяснил мнение политологов относительно формулировки о деятельности министров.

«Не думаю, что действительно изменились показатели, — поделилась своим мнением с корреспондентом сайта “АиФ-Прикамье” директор центра избирательных технологий Людмила Ознобишина. — Это просто политический ход, чтобы изобразить перезагрузку. Основная цель этого хода — устранение поста председателя правительства».

По мнению политического эксперта, сейчас ситуацию максимально «подвесят» до ближайшего заседания законодательного собрания. Руководство края будет ждать сигналов из Кремля.

«Губернаторы регионов, в которых выборы пройдут в следующем году, ездили в декабре в Москву на встречи. У них появилась ясность, как действовать. У нас этой ясности нет. Наши политические деятели решили сыграть на опережение», — считает Людмила Ознобишина.

По-видимому, губернатор объяснит своё решение депутатам на заседании Законодательного собрания края.

Сегодня все члены правительства написали заявление об увольнении по собственному желанию. В том числе, вице-премьер Олег Демченко, которого в этом месяце уже дважды вызывали на допрос в ФСБ в качестве свидетеля по делу экс-министра транспорта. Члены отправленного в отставку правительства продолжат работу до формирования нового состава Правительства Пермского края.

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