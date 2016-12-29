Мэр Краснодара заявил о создании общественного совета по развитию города

Первышов заявил, что генплан, внесенный на рассмотрение, надо отправить на доработку. Кондратьев поддержал решение мэра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Прошли общественные слушания. Мы максимально услышали мнения тех жителей, которые неравнодушны. Мнения мы видели — не хочу скрывать, не лучшие мнения», — сказал губернатор.
По словам Первышова, к составлению нового документа привлекут жителей города. Предполагается создать общественный совет по вопросам развития Краснодара.
«Совет на сто процентов будет состоять из общественников. Численность еще не определена, обсуждаем этот вопрос с нашими общественными организациями», — сказал Первышов.
Как сообщали Юга.ру, на встрече с журналистами Первышов заявил, что к формированию нового генплана привлекут экспертный архитектурный совет. Планируется, что экспертный совет будет работать на постоянной основе. В него войдут не только люди, которые занимаются проектированием непосредственно жилья, но также урбанисты, озеленители, специалисты по инженерной инфраструктуре и т. д.