Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС

Информация об этом размещена на сайте Министерства иностранных дел Литвы. Литовский МИД просит расследовать происшествие и оповестить о результатах Литву, соседние страны и МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергетики).

Напомним, при транспортировке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус зацепил опору контактной сети железной дороги.

Как рассказали в РУП Белорусская атомная электростанция, никаких повреждений на корпусе реактора не выявлено.

Реактор уже прибыл на БелАЭС. Его установят на первом энергоблоке вместо упавшего летом 2016 года.

Подготовила Алина Янчур.