Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю вручили ноту. В ноте выражается просьба предъявить полную информацию о последнем инциденте с корпусом реактора на БелАЭС.
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю вручили ноту. В ноте выражается просьба предъявить полную информацию о последнем инциденте с корпусом реактора на БелАЭС.
Информация об этом размещена на сайте Министерства иностранных дел Литвы. Литовский МИД просит расследовать происшествие и оповестить о результатах Литву, соседние страны и МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергетики).
Напомним, при транспортировке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус зацепил опору контактной сети железной дороги.
Как рассказали в РУП Белорусская атомная электростанция, никаких повреждений на корпусе реактора не выявлено.
Реактор уже прибыл на БелАЭС. Его установят на первом энергоблоке вместо упавшего летом 2016 года.
Подготовила Алина Янчур.