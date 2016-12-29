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16:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС

В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю вручили ноту. В ноте выражается просьба предъявить полную информацию о последнем инциденте с корпусом реактора на БелАЭС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Информация об этом размещена на сайте Министерства иностранных дел Литвы. Литовский МИД просит расследовать происшествие и оповестить о результатах Литву, соседние страны и МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергетики).

Напомним, при транспортировке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус зацепил опору контактной сети железной дороги.

Как рассказали в РУП Белорусская атомная электростанция, никаких повреждений на корпусе реактора не выявлено.

Реактор уже прибыл на БелАЭС. Его установят на первом энергоблоке вместо упавшего летом 2016 года.

Подготовила Алина Янчур.

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