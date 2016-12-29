В Уфе наградили лучших людей города

Из них девять удостоены высшей награды Уфы — Почётной грамоты городского округа город Уфа Республики Башкортостан и нагрудного знака «За заслуги перед городом». Остальные получили Почётные грамоты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Среди награждённых учителя, врачи, артисты, педагоги детских садов и учреждений дополнительного образования, работники культуры, полицейские, учёные, муниципальные служащие, производственные работники и руководители крупных предприятий.

Награждение завершилось традиционным фотографированием на память. Валерий Трофимов поздравил всех собравшихся, их семьи с предстоящими новогодними праздниками и отметил, что Уфа необычайно богата на достойных и талантливых людей, работающих в самых разных отраслях.