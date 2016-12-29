Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10Общероссийская елка в Кремле
10«Мин нет»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
16:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе наградили лучших людей города

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городском Совете Уфы состоялось награждение жителей, внёсших весомый вклад в развитие города. Заслуженные награды из рук председателя городского Совета Валерия Трофимова получили почти 40 человек.

Из них девять удостоены высшей награды Уфы — Почётной грамоты городского округа город Уфа Республики Башкортостан и нагрудного знака «За заслуги перед городом». Остальные получили Почётные грамоты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Среди награждённых учителя, врачи, артисты, педагоги детских садов и учреждений дополнительного образования, работники культуры, полицейские, учёные, муниципальные служащие, производственные работники и руководители крупных предприятий.

Награждение завершилось традиционным фотографированием на память. Валерий Трофимов поздравил всех собравшихся, их семьи с предстоящими новогодними праздниками и отметил, что Уфа необычайно богата на достойных и талантливых людей, работающих в самых разных отраслях.

Подобные церемонии городской Совет Уфы организует регулярно. Они проводятся несколько раз в год, обычно в преддверии крупных государственных праздников. Фактическое количество наград отличается от числа людей, приглашённых на церемонию награждения в городской Совет. Часть почётных грамот вручается жителям Уфы на местах в их трудовых коллективах, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
События года в фотографиях
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь