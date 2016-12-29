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17:57 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты ЗакСа хотят праздновать в Петербурге День разведчика

Депутаты ЗакСа Алексей Цивилев и Денис Четырбок хотят установить в Петербурге праздник «День частей и соединений специального назначения». Отмечать его парламентарии предлагают 24 октября, одновременно с аналогичным общероссийским праздником.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснили «Фонтанке» депутаты, к ним обратились ветераны спецназа ГРУ, которые и попросили о внесении праздника в перечень городских. После соответствующего акта на гулянья в честь Дня разведчика можно будет тратить деньги из городского бюджета.

Отметим, что «День частей и соединений специального назначения» сравнительно молодой профессиональный праздник России, он был установлен 31 мая 2006 года. 24 октября в 1950 году министр Вооружённых сил СССР и военный министр СССР, маршал Советского Союза А. М. Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения (глубинная разведка или разведка специального назначения) для действий в тылу вероятного противника.

Добавим, что ранее глава фракции «Единой России» выступил с инициативой внести в перечень праздников День российской гвардии (2 сентября).

Комментарии
1
марина пузанова
да видно мало каникул у наших депутатов перетрудились сидеть на пятой точке
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