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17:34 (мск), источник: АиФ Калининград

МИД РФ готов заключить с Литвой соглашение о режиме МПП с Калининградом

Подобное соглашение несколько лет действовало между Калининградской областью и Польше.

МИД РФ готов заключить с Литвой двустороннее соглашение о режиме малого приграничного передвижения с Калининградской областью. Об этом посол России в Литве Александр Удальцов рассказал в интервью информагентству «Интерфакс», передает сайт российского МИДа.

По данным чиновника, жители Литвы, особенно приграничных регионов, эту идею активно поддерживают.

«Литва рассматривает Калининградскую область в качестве одного из приоритетных регионов для развития контактов. Об этом, кстати, недвусмысленно заявил на днях Министр иностранных дел Литвы Л. Линкявичюс, назвавший существование анклава не проблемой, а возможностью, окном для контактов между Литвой и Россией, которое надо использовать “как плацдарм для экономических и культурных связей”. Понятно, что речь идет не только об общепринятом добрососедстве», — заявил Удальцов.

Напомним, режим МПП действовал между Калининградской областью и Польшей. С 4 июля польская сторона приостановила действие двустороннего межправительственного соглашения о порядке местного приграничного передвижения, которое разрешает жителям Калининградской области въезд на территорию соседних районов Польши. При этом Россия в качестве «зеркальных» мер также ограничила полякам въезд в Калининградскую область по картам МПП.

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