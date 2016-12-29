Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), сообщает
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), сообщает
Как отмечается в указе, это сделано для совершенствования системы государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.
О ликвидации агентства на прошлой неделе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от промежуточных звеньев и посредников при выполнении госконтрактов.
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