Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Как отмечается в указе, это сделано для совершенствования системы государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.

О ликвидации агентства на прошлой неделе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от промежуточных звеньев и посредников при выполнении госконтрактов.