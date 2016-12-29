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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости
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Как отмечается в указе, это сделано для совершенствования системы государственного управления. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.

О ликвидации агентства на прошлой неделе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от промежуточных звеньев и посредников при выполнении госконтрактов.

После реформы военно-строительного комплекса численность управленческого персонала должна сократиться вдвое, добавил Шойгу.

Комментарии
2
Владимир Карташов
Нет разницы под какой вывеской продолжать воровать традиционно сплоченному коллективу единомышленников....
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Антилицемер
Всё правильно!!!
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